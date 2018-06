Incendio a Messina, candidati sindaci a ballottaggi sospendono comizi

MESSINA - Sospesi per lutto i comizi e le iniziative elettorali previste oggi per il ballottaggio del prossimo 24 giugno dei due candidati a sindaco di Messina, Dino Bramanti (Centrodestra) e Cateno De Luca (Lista civica) per la morte di due fratelli nell’incendio della loro casa nella Città dello Stretto.



«Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia dei due angioletti Raniero e Francesco andati in cielo a seguito di un grave incendio dell’abitazione familiare», afferma De Luca, che ha sospeso un comizio già programmato stasera a Galati Marina.

«Dopo aver appreso la terribile notizia dell’incendio sprigionatosi in un appartamento del centro città, durante il quale sono rimaste vittime due ragazzi - annuncia Bramanti - abbiamo immediatamente deciso di annullare il comizio elettorale in programma questa sera in segno di lutto. Da padre, posso solo immaginare lo straziante dolore che stanno vivendo i genitori, i due figli che sono riusciti a sfuggire alle fiamme e le persone più vicine a questa famiglia. Di fronte a situazioni del genere, rimane davvero poco da aggiungere. Alla famiglia coinvolta da questo sconcertante incidente vanno le mie più sincere condoglianze».