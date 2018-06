Incendio Messina, il gesto eroico di Francesco colpisce Berlusconi: «Intitolategli una scuola» 17/06/2018 - 17:12 di Redazione

La proposta del leader di Forza Italia per non dimenticare l'altruismo del ragazzino morto per cercare di salvare il fratello, anche lui deceduto nel rogo divampato nella loro casa di via dei Mille

BOLZANO - «Il gesto di Francesco è il simbolo di quest’Italia, e non dev'essere dimenticato: mi auguro che la scuola media da lui frequentata sia dedicata al suo nome, e che la sua storia venga raccontata in tutte le scuole d’Italia». Lo scrive Silvio Berlusconi sul quotidiano Il Giornale, a proposito di Francesco Filippo Messina, il bambino morto l’altro ieri nell’incendio della propria casa a Messina, per cercare di salvare il fratello dal rogo.

Parole che la parlamentare altoatesina di Forza Italia, Michaela Biancofiore, definisce di «un grande cuore in campo, indispensabile a squarciare il cinismo della politica perlopiù concentrata su scandali e insulti reciproci, mentre il Paese reale fa i conti con le mille difficoltà e tragedie quotidiane" e propone che «in tutti i capoluoghi italiani, a partire dalla mia regione il Trentino Alto Adige, si intitoli una strada alla memoria dell’eroismo del piccolo Francesco».