Taormina, apertura notturna per il Teatro antico

PALERMO - Apertura notturna in via sperimentale per il Teatro antico di Taormina. Ad annunciarlo è il direttore del Parco archeologico di Naxos-Taormina, Vera Greco, spiegando che il sito sarà visitabile fino alle 23 mercoledì 20 e poi il 24, 25, 26, 27, e 28 giugno.

«L'apertura notturna - dice Vera Greco - regalerà al pubblico un’esperienza emozionale del tutto nuova. Il Teatro antico di Taormina è, da anni, il primo sito siciliano per numero di visitatori. E con la possibilità di allungare l’orario di apertura consentiremo a una domanda sempre più crescente di turisti di godere di uno spettacolo unico anche di notte».