MESSINA - Nonostante lo scrutinio sia ancora in corso, Cateno De Luca (Udc), si sta recando in piazza Duomo, dove lo attende una folla di sostenitori, forte dei dati raccolti in alcune sezioni che lo danno in vantaggio di quasi trenta punti sul rivale Dino Bramanti, sostenuto dal centrodestra. De Luca, fa sapere il suo staff, entrerà a palazzo di città dove a breve rilascerà le prime dichiarazioni.