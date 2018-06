MESSINA - «Se celebrerò le unioni civili? Assolutamente sì, non ho pregiudizi, non posso ostacolare la felicità altrui». A parlare è il neo sindaco di Messina Cateno De Luca, che oggi è intervenuto a "Un giorno da Pecora", la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

E’ vero che lei - gli è stato chiesto - era tra i 5 impresentabili della famosa lista stilata da Rosy Bindi? «A me non risulta. Io ho fatto una denunzia alla Bindi e a tutta la commissione ma questa famosa lista non è mai uscita. Sembra più un’invenzione, qualche velina velenosa...». E ancora: si dice che gli amici la chiamino "Scateno".... «Si, per via del mio carattere intemperante».

E poi: è vero che ieri pomeriggio l’ha chiamata Papa Francesco? «Si, ieri, verso le 15. Mi è arrivata la telefonata dalla segreteria del Vaticano, da numero sconosciuto, dove mi annunciavano Papa Francesco». Lei è rimasto stupito? «Si, ma l’ho riconosciuto, ho riconosciuto la sua voce. E’ stata una chiamata molto breve, che io ho messo in viva voce e che si è conclusa con la richiesta di recitare un Ave Maria assieme». E’ sicuro non fosse uno scherzo? «Sì, mi è arrivato anche una chiamata di un amico prete, che mi chiedeva: "Hai gradito la chiamata?". Forse mi ha chiamato perché nel corteo che dopo l’elezione porta il sindaco al Palazzo Municipale mi sono fermato per deporre una corona di fiori alla Madonna».

Quali sono le prime cose da sindaco che vuole fare? «Smontare il palazzo municipale e rimontarlo a modo mio. Quando mi insedio sposto mediamente l’80% del personale». Vuole fare un Casinò al posto del Comune..... «Certo. Il Comune lo spostiamo in un altro luogo e sostituiamo l’attuale casino che c'è col Casinò».

Il Ponte sullo Stretto lo fa? «Devo chiudere il mio mandato col Ponte sullo Stretto con scritto De Luca». In cinque anni? «Il mio impegno è in dieci anni». E il tram sospeso, di cui si parla, intende farlo? «Ovviamente si». E’ vero che farà 150 km all'ora? «No - ha precisato a "Un giorno da Pecora" -, andrà a 160 all'ora».