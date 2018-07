FILICUDI - Domenica 8 luglio a Filicudi sarà inaugurato il «Pronto Soccorso Tartarughe Marine» dell’associazione Filicudi Wildlife Conservation, rinnovato e implementato grazie al contributo dell'Aeolian Islands Preservation Fund e di Blue Marine Foundation.

Per l’occasione, sarà rilasciato in mare un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, al quale sarà applicato un trasmettitore satellitare che monitorerà la sua rotta per i prossimi 2 anni, contribuendo alla salvaguardia della specie.

Oggi, peraltro, proprio una "Caretta Caretta" è stata salvata al largo della località balneare San Leone di Agrigento di San Leone. L’animale era rimasto impigliato in una rete. A compiere il salvataggio, un appuntato dei carabinieri libero dal servizio. Il militare mentre stava facendo una nuotata al largo, si è accorto che la tartaruga era in difficoltà ed effettuando un’immersione, è riuscito a disincagliare l’animale, poco prima che morisse soffocato, issandolo successivamente sul proprio gommone.

Trasportata a terra, la tartaruga è stata affidata a personale del Wwf di Torre Salsa (Ag), per le successive cure: ripresasi perfettamente in poche ore, la "Caretta Caretta" è stata «adottata» dai carabinieri con il nome «Concordia» e al più presto, sarà liberata in mare.