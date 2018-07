Show di delfini con vista sull'Etna,incanto per Taormina e i suoi turisti

TAORMINA - I delfini sono di casa a largo di Isolabella e rappresentano uno spettacolo nello spettacolo di quel luogo. Proprio in questi giorni i diportisti della cittadina turistica hanno vissuto una splendida esperienza con i cetacei che hanno da sempre esercitato, sul genere umano, un grande fascino grazie ad aspetto elegante, intelligenza e socievolezza che li contraddistingue.

Nel fine settimana appena trascorso, un branco dei simpatici animali acquatici hanno regalato a Manuele e Mauro Passalacqua, un momento indimenticabile. All'imbrunire sono apparsi dalle scure acque del mare giocando attorno al gommone che stava navigando nel tratto di mare dello scoglio simbolo di Taormina più prossimo a Capo Taormina. Il tutto è stato immortalato da uno scatto certamente unico e che è riuscito a regalare quel senso di tranquillità che solo la natura della "Perla dello Jonio" sa dare. In effetti è noto che quella zona è molto frequentata dai "pezzi grossi" del mare che vivono in oceani e mari tropicali e temperati del mondo.

Nelle acque italiane la loro presenza è continua nel mar Ligure, in Tirreno, in Adriatico ed appunto in Sicilia. Il tutto è accaduto, comunque, in un ambiente unico dal punto di vista naturalistico. Proprio di fronte allo specchio di mare dove è avvenuto questo avvistamento vive su Isolabella la lucertola dal "ventre rosso". Sullo scoglio sono rimasti poco meno di mille esemplari dell' animale che gli esperti hanno indicato con il nome scientifico di "Podarcis sicula medemi". Si tratta di un numero estremamente limitato che fa temere che nel giro di pochi anni possa scomparire.

Ma per tornare agli avvistamenti, alcune, settimane fa è stato fotografato anche un gruppo di capodogli, sempre nella stessa zona marina, che è diventata, dunque, frequentata dai diportisti per effettuare un "watching" straordinario. Nel caso dei capodogli gli ambientalisti come Eddy Tronchet, di prima mattina hanno notato, da Taormina centro, delle enormi figure sulla grande distesa. Quando si è visto un soffio sul pelo d'acqua si è percepito che il mare della città del Centauro si stava registrando un inusuale passaggio.

Almeno tre cetacei di questa particolare tipologia stavano con il loro ondeggiante andare transitando a largo della costa. Il tutto è avvenuto sotto la stretta osservazione di imbarcazioni con a bordo turisti estasiati da questo spettacolo che sta proseguendo anche durante questa estate fatta già di indimenticabili momenti.