Look a Capodanno: è di moda luccicare con oro e argento

E’ tempo di feste e di abiti scintillanti per notti preziose all’insegna di bagliori oro e argento. Ma attenzione, i colori metallici vanno indossati sempre guardando l’insieme, l’abbinamento con scarpe, borse e make up, con il divieto di strafare. Si parte della scelta del colore perché l’argento si addice all’incarnato delle brune, mentre l’oro è più difficile ed in genere è donante solo se si azzecca la sfumatura più adatta al sottotono della carnagione, considerando che il platino sta bene a tutte mentre l'oro giallo a pochissime.

Elisabetta Franchi

Insomma, consigliamo l’abitino lungo tutto paillettes color oro (come quello proposto ad esempio da Elisabetta Franchi) a chi ha una figura sottile, perché i toni metallici dilatano la silhouette, e a chi ha un incarnato adatto ai colori caldi. Le meno filiformi, potranno utilizzare gli accessori oro e argento, borse, sandali e cinture che tornano a strizzare il punto di vita delle tute-pantaloni, tra le quali segnaliamo quella ultra glam proposta da Elisabetta Franchi, con raffinata manica-mantella mono- spalla. Ma l’abbagliante tendenza moda che imperversa già dalla scorsa estate ha già portato in passerella look metal e space girl che sembravano essere sbarcate dalla Luna. L’argento batte dunque l'oro ed è pronto a illuminare le serate più glamourus con maglie metalliche, applicazioni di paillettes silver, tessuti laminati, maglie mesh e texture effetto alluminio, anche per il denim.

Laura Biagiotti

Ecco allora l’abito lungo di pizzo oro di Laura Biagiotti, i pezzi sciolti in colori metal di Alberta Ferretti, gli stivaletti metallici e il bomber color argento di Chanel, la pochette Miu Miu, i sabot Gucci, il giallo e oro di Blumarine, le proposte raffinate di bianco spalmato con pennellate di vero oro liquido di Gretel Zanotti.

Pochette Miu Miu

La stagione fredda si è già illuminata di bagliori cangianti da tempo anche con il glitter, che crea riflessi luminosi su abiti maxi e mini, tronchetti e pochette, in total look si sono ricoprono di tessuti metallizzati, paillettes e applicazioni color oro e argento. Perfetti abbinati ai colori neutri, nero, bianco, panna, grigio. E per chi proprio vuole far perdere la testa alla platea maschile per l’ultimo dell’anno ecco l’abito in maglia di metallo di Versace, un classico della maison che torna riproposto addosso all’inossidabile Naomi Campbell.

Maison Versace