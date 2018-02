San Valentino: 12 idee dal mondo della moda e del lusso per stupire la donna che amate

“Chi le dirà che Cupido era un uomo? Non era un uomo, era un bambino”. Questo il dialogo tra la bellissima Alice/Natalie Portman, spogliarellista newyorkese che cerca di reinventarsi una vita a Londra dopo una relazione finita male, e il Dottor Larry/Clive Owen nel film “Closer” diretto da Mike Nichols, tratto dalla pièce teatrale di Patrick Marber, che propone una riflessione sull’importanza della verità nelle relazioni amorose.

Secondo Gordon Gekko/Michael Douglas “L’amore, il più antico dei miti, è una fantasia inventata dalla gente per evitare di buttarsi dalla finestra” (dal film “Wall Street”, regia Oliver Stone, 1987).

Ma persino lui che si ritiene “abbastanza intelligente” da non crederci è innamorato: sì, del potere del denaro: “Il denaro è una sgualdrina che non dorme mai ed è gelosa e se non stai attento e la riempi di attenzioni un bel giorno ti svegli e lei se n'è andata per sempre” (dal film "Wall Street: Money Never Sleeps", 2010, diretto da Oliver Stone).

La verità è che l’amore è l’unico vero lusso ed “è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia”, come sottolinea la scrittrice Barbara Alberti in una delle sue opere.

Il giorno di San Valentino si avvicina per cui, se non siete ancora innamorati, fatevi prestare le ali da Cupido, indossate lussuosi heart-dress Schiaparelli Haute Couture e, signori uomini, regalate diamanti! Ecco dodici idee dal mondo della moda e del lusso per stupire la donna che amate.

1 SCHIAPARELLI Haute Couture.

Modello «Olympias »: heart-dress in chiffon di seta e tulle Ténéré dipinto a mano nell’iconico rosa shocking della collezione Alta Moda P/E 2018 presentato durante le recenti sfilate di Parigi.

2 ROLEX

Orologio Rolex Pearlmaster 39 in Everose 18 carati, prodotto nella fonderia della maison, con diamanti sulla lunetta.

Il quadrante Aubergine è dotato di indici in oro 18 carati mentre il bracciale in oro massiccio a 5 maglie sagomate è quello creato nel 1992 per il lancio del modello Pearlmaster. Dispone di un movimento meccanico di nuova generazione, il calibro 3235, interamente sviluppato e prodotto da Rolex.

Cronometro Superlativo (COSC + certificazione Rolex con movimento incassato).

3 DE GRISOGONO.

Pendente della Collezione Ventaglio in oro rosa con 79 zaffiri rosa (2,70 carati) e 71 ametiste (2,10 carati), dotato di uno spirito Art Deco e di uno stile Haute Couture: le gemme cadono a cascata sottolineando un'inconfondibile impressione di movimento.

4 LOUIS ERARD

Orologio da donna della collezione Emotion. Sul quadrante bianco del modello a due sfere è disegnato un dente di leone con 23 diamanti che volano via e si disperdono a ore dodici.

Nove diamanti di diametro più grande sono gli indici, accanto al XII solitario, mentre la sagoma della luna traforata a ore 1 lascia intravedere sul fondello il movimento meccanico.



5 GIORGIO VISCONTI.

Anello trilogy in oro bianco e brillanti della Collezione Bridal.

6 RECARLO.

Orecchini punto luce in oro bianco 18kt e diamanti Ct 1,22 taglio brillante forma cuore, della Collezione Anniversary Love.



7 HOGAN.

Le iconiche sneakers H320 e H340 sono presentate in una versione in pelle bianca arricchita da stampe e ricami dedicati al giorno degli innamorati per la Special Edition Hogan Saint Valentine 2018.



8 TOD’S Eyewear.



Occhiali da sole della collezione P/E 18. Modello unisex dalla forma vintage tonda in titanio impreziosita dall’innovativo inserto in pelle sul frontale.



9 DODO



Charm in oro rosa della collezione My True dedicata ai pet lovers. Ogni pezzo della linea nasce insieme alla sua versione gemella in acciaio, da appendere al collare, e leggermente più grande per poter incidere il nome del proprio animale.



10 PANDORA



Collana con charm pendente albero dell’amore, simbolo di amicizia, amore e fiducia, con smalto applicato a mano.



11 MANUEL RITZ

T-shirt Limited Edition d’ispirazione anni 90 con illustrazione firmata da Fabrizio Sclavi.



12 LONGCHAMP



Portachiavi con charms che abbina un cuoricino, il sole, il cavallo e il logo di Longchamp nella collezione dedicata a San Valentino 2018.