Australia: un italiano tra i 19 feriti

ROMA, 22 DIC - C'è anche un italiano tra le 19 persone rimaste ferite ieri a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha lanciato il suo suv a tutta velocità contro i passanti. Lo ha indicato la polizia australiana. L'Unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso ed è in contatto, sin dal primo momento, con il connazionale che non è in pericolo di vita. L'italiano ferito è assistito dal personale del consolato generale a Melbourne .