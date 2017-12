Afghanistan: autobomba, otto morti

KABUL, 22 DIC - Un'autobomba ha ucciso 4 poliziotti e feriti altri 6 nella provincia meridionale afghana di Kandahar mentre una motobomba ha ucciso 4 civili e ferito 6 nella provincia occidentale di Herat. Lo hanno riferito le autorità afghane. Il generale Abdul Raziq, capo della polizia di Kandahar, ha detto che questa mattina l'attentatore suicida ha fatto esplodere la sua auto carica di esplosivo davanti al complesso del governatore nel distretto di Maiwand. Pur non essendoci alcuna rivendicazione, Raziq ha incolpato i talebani. Ad Herat Abdul Haaed Walizada, portavoce del capo della polizia provinciale, ha detto che l'attentato in motocicletta è avvenuto giovedì sera in un'area sciita della città. L'attacco è stato rivendicato dallo Stato Islamico.