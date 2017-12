Putin, strategia Usa è aggressiva

MOSCA, 22 DIC - La nuova strategia per la sicurezza nazionale americana ha un carattere "aggressivo": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo a un vertice del ministero della Difesa di Mosca. In Europa - ha detto Putin - a ritmi accelerati si sta ampliando l'infrastruttura della Nato e degli Usa che, come sapete, recentemente hanno presentato la loro strategia di sicurezza nazionale. Parlando in termini diplomatici, se posso dire due parole, ha un carattere senz'altro offensivo. Se invece parliamo la lingua militare - ha concluso il leader del Cremlino - allora è senz'altro aggressiva".