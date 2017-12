Gb: principessa Kent con spilla razzista

LONDRA, 22 DIC - C'è una certa rabbia sui social media britannici contro la principessa del Kent che ha indossato una spilla con una testa di moro, scatenando le accuse di razzismo. Ancor di più se si considera che ha scelto di portarla nel corso del pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace al quale hanno preso parte al gran completo i Windsor, fra cui il principe Harry e la fidanzata Meghan Markle, che ha origini afro-americane. Sui social media si sono scatenate le accuse alla moglie del principe Michael del Kent, cugino della regina Elisabetta II. "Meghan Markle incontra ufficialmente la famiglia ed è accolta in questo modo?", afferma indignato un utente. Mentre altri chiedono alla sovrana di "bandire la principessa razzista, una donna orribile". Non è la prima volta che l'aristocratica, nata in Repubblica Ceca col nome di Marie Christine von Reibnitz, è al centro di una polemica razzista. In un ristorante di New York nel 2004 aveva detto a dei clienti neri troppo rumorosi di "tornarsene nelle colonie".