A.Saudita: stop divieto pc su voli da Gb

ROMA, 23 DIC - La Gran Bretagna ha ritirato il divieto che aveva imposto ai passeggeri provenienti dall'Arabia Saudita di portare oggetti elettronici sui voli per il Regno Unito. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, dal 21 dicembre i passeggeri provenienti dall'aeroporto internazionale di re Khalid a Riad e dall'aeroporto internazionale di re Abdulaziz a Gedda possono portare in aereo anche computer e tablet. La notizia è stata confermata via Twitter dall'Autorità Generale per l'Aviazione Civile dell'Arabia Saudita. La Gran Bretagna aveva imposto il divieto di portare oggetti elettronici per i passeggeri su voli provenienti da Turchia, Libano, Giordania, Egitto, Tunisia e Arabia Saudita.