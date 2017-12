Addio ad astronauta McCandless

HOUSTON, 23 DIC - "Siamo dispiaciuti per la perdita dell'astronauta Bruce McCandless, meglio conosciuto per essere stato il primo uomo a fluttuare libero nello spazio...". La Nasa annuncia con questo tweet la morte dell'americano che, tra le tante imprese, partecipò alla missione dell'Apollo 11, il celebre sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. "La foto iconica di Bruce che fluttua senza gravità nello spazio ha ispirato generazioni di americani, dando prova che non c'è limite alle potenzialità dell'essere umano", ha dichiarato il senatore John McCain, che proprio insieme McCandless frequentò l'Accademia Navale. McCandless è morto in California. La Nasa non fornisce ulteriori dettagli.