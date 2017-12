Monito Mosca per armi Usa a Kiev

MOSCA, 23 DIC - Monito di Mosca dopo che gli Stati Uniti hanno approvato un piano per fornire armi letali all'Ucraina. Secondo il vice ministro degli Esteri, la decisione alimenterà il conflitto nell'est del Paese. Grigory Karasin ha detto stamane all'agenzia di stampa Ria Novosti che la mossa degli Usa "aumenta il pericolo di far deragliare il processo di risoluzione pacifica in Ucraina". Tra le armi letali approvate dall'amministrazione Trump, anche missili anticarro Javelin di fabbricazione Usa. L'Ucraina ha a lungo cercato di potenziare le sue difese contro i separatisti russi, dotati di carri armati che hanno attraversato l'Ucraina orientale durante le violenze che hanno ucciso più di 10mila persone dal 2014.