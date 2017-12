Fbi vigile, 'nessuna minaccia credibile'

NEW YORK, 23 DIC - "Non ci sono al momento minacce credibili" di attacchi contro gli Stati Uniti, ma "restiamo vigili durante le festività". Lo affermano il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e l'Fbi dopo l'arresto dell'ex marine Everitt Aaron Jameson, che stava organizzando un attacco a San Francisco per il giorno di Natale.