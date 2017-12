Natale: Francia mobilita 100mila agenti

PARIGI, 24 DIC - E' alto in occasione delle feste natalizie il timore di attacchi terroristici in Francia dove il governo ha schierato 100mila tra poliziotti e soldati. Presidi particolari di sicurezza sono stati dispiegati per sorvegliare i mercatini di Natale, ma anche centri commerciali, edifici religiosi, trasporti pubblici e strutture turistiche. "Il rischio di una minaccia terroristica è ancora elevato", si legge in una nota del ministero dell'Interno dove si annuncia la mobilitazione, per domenica e lunedì, di 97.000 agenti di sicurezza. Misure addizionali di sicurezza sono state adottate nei giorni scorsi dal ministero dell'Interno vicino ai luoghi di culto durante la festività ebraica della Hanukkah e sono previste anche a gennaio per il Natale ortodosso "per consentire a tutti di celebrare le feste in serenità". La nuova legge antiterrorismo sostenuta dal governo Macron sancisce ulteriori poteri alla polizia dopo gli attacchi di estremisti islamici che hanno ucciso oltre 200 persone tra il 2015 e 2016.