Sudafrica: al Kruger api contro elefanti

HOEDSPRUIT (SUDAFRICA), 24 DIC - La piccola e umile ape potrebbe inibire gli elefanti, proteggendo gli alberi autoctoni della savana ed evitando che vengano travolti e distrutti dai pachidermi alla ricerca di cibo. Il progetto è stato sperimentato con successo in Sudafrica dall'amministrazione del Kruger National Park, alle prese con il problema di alberi e altre piante sradicati dagli elefanti. La pelle degli elefanti, pur spessa e coriacea, è in realtà sensibile. Inoltre, "sono terrorizzati dalla possibilità che (le api) possano infilarsi nella proboscide e potenzialmente soffocarli", ha spiegato Jess Wilmot, ricercatore sul campo dell'organizzazione Elephants Alive. E' incredibile come un animale così piccolo possa effettivamente spaventare un grande elefante", racconta all'Ap Mark Collins, un custode delle api. Gli insetti, nella seconda fase del progetto, potrebbero inoltre venire utilizzati per produrre miele selvatico.