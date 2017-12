Vietnam: tifone Tembin,migliaia evacuati

HANOI, 25 DIC - Centinaia di migliaia di persone nel Delta del Mekong in Vietnam sono state evacuate mentre la regione si prepara per l'arrivo del tifone 'Tembin', lo stesso che ha sferzato le Filippine provocando oltre 160 morti. Secondo i meteorologi, il delta si troverà proprio nella traiettoria della tempesta tropicale con le forti piogge e vento previste già da questa sera e che potrebbero provocare gravi danni in una regione considerata vulnerabile, non attrezzata per affrontare calamità naturali. I tifoni colpiscono raramente il delta del Mekong, ma nel 1997 la tempesta tropicale 'Linda' ha spazzato la regione provocando 770 morti e oltre 2.000 dispersi.