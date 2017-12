Cuba: scoppio fuochi artificio,40 feriti

ROMA, 26 DIC - Circa 40 persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste ferite nell'esplosione di fuochi d'artificio durante un famoso carnevale cubano alla vigilia di Natale; circa 20 quelli in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto al tradizionale festival Parrandas nella città di Remedios, che ha luogo ogni 24 dicembre e richiama migliaia di cubani e molti turisti. Tutti i feriti sarebbero residenti locali e non sarebbero rimasti coinvolti stranieri. Si indaga sulle cause dell'esplosione accidentale.