Terremoti: Grecia, scossa magnitudo 4.8

ROMA, 26 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata all'1:47 ora locale (00:47 in Italia) davanti all'isola greca di Leucade. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'agenzia sismologia statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 22 km a ovest di Nydri. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata lievemente percepita anche sulla costa calabra orientale e su quella pugliese meridionale.