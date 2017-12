Liberia: al via ballottaggio Weah-Boakai

ROMA, 26 DIC - Al via oggi in Liberia il controverso ballottaggio delle elezioni presidenziali fra George Weah, l'ex-attaccante del Milan anni Novanta, e il vicepresidente Joseph Boakai. I seggi saranno aperti dalle 9 e chiuderanno alle 18 (ora locale) con 2,2 milioni di persone aventi diritto al voto. Weah, 51 anni, ha vinto il primo turno delle elezioni del 10 ottobre scorso, ma non ha ottenuto il 50% dei voti necessari per evitare il ballottaggio la cui data è stata rinviata più volte per permettere alla Commissione elettorale di indagare su presunte irregolarità e brogli. La Liberia, che si chiama così perché fondata da schiavi liberati in America nel XIX secolo, è stata devastata da due guerre civili nell'arco di 14 anni che hanno ucciso più di 250 mila persone. Resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante sia ricco di diamanti.