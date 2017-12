Perù:ex presidente Fujimori, perdonatemi

LIMA, 26 DIC - L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto scusa alla nazione per gli errori commessi negli anni '90 due giorni dopo aver ricevuto la grazia presidenziale che gli ha consentito di essere scarcerato dopo aver scontato meno della metà della pena - 25 anni - alla quale era stato condannato per violazioni diritti umani. Fujimori, 79 anni, al potere dal 1990 al 2000, ha diffuso un videomessaggio registrato in un ospedale della capitale Lima. "Sono consapevole che i risultati del mio governo sono stati ben accolti da una parte, ma riconosco che ho deluso altri compatrioti", ha detto l'ex presidente, aggiungendo:"A loro chiedo perdono con tutto il mio cuore". L'ex presidente non si era scusato ma aveva sempre sostenuto di essere innocente. Era stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di 25 persone nel corso di una campagna repressiva contro l'organizzazione di sinistra Sendero Luminoso.