A Muro Pianto stazione treni 'per Trump'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 DIC - Israele progetta di scavare sotto alla Città Vecchia di Gerusalemme una linea ferroviaria che giungerà in prossimità del Muro del Pianto. Lì sarà costruita una stazione dedicata al presidente Usa Donald Trump, in segno di gratitudine per la sua decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Lo anticipa oggi con grande evidenza Yediot Ahronot che attribuisce questa iniziativa al ministro dei trasporti Israel Katz. La nuova linea partirà dall'ingresso occidentale di Gerusalemme (dove arriveranno i treni provenienti da Tel Aviv) e, ad una profondità di 50 metri, correrà sotto la città fino a raggiungere l'area degli scavi archeologi del Cardo romano, a breve distanza dal Muro del Pianto. I costi di realizzazione saranno di 2,5 miliardi di shekel, oltre 600 milioni di euro. Ogni anno 11 milioni di visitatori si recano al Muro del Pianto; in futuro potranno raggiungerlo più comodamente con quattro treni all'ora.