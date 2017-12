Russia: Navalni, in piazza il 28 gennaio

MOSCA, 27 DIC - L'attivista e oppositore Alexei Navalni, ufficialmente il grande escluso alle presidenziali russe del 2018, ha chiesto ai suoi seguaci di aderire a uno "sciopero delle urne" il prossimo 18 marzo così da non legittimare le elezioni e "risolvere i problemi di Vladimir Putin". Navalni ha quindi promesso di organizzare controlli per verificare che i dati dell'affluenza alle urne non vengano "falsificati" e ha indetto una grande manifestazione nazionale di protesta il prossimo 28 gennaio a sostegno dello "sciopero delle urne".