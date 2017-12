Usa, no a ricorso Moore, Jones senatore

ROMA, 28 DIC - Ancora uno schiaffo per Roy Moore, il controverso candidato ultraconservatore dell'Alabama che ha perso le recenti elezioni per un seggio in Senato a Washington. Le autorita' hanno infatti ufficializzato la vittoria di Doug Jones, il primo democratico a trionfare nello stato del sud dal 1997. La formalizzazione della vittoria di Jones e' arrivata nonostante Moore - appoggiato in campagna elettorale dal presidente americano Donald Trump - avesse tentato di far slittare la decisione presentando un ricorso contro il risultato elettorale. Ora in Senato i repubblicani hanno solo un seggio in piu' rispetto ai democratici, rendendo piu' difficile per Trump far avanzare la sua agenda in Congresso prima delle elezioni di meta' mandato di novembre, in cui saranno rinnovati l'intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato.