Usa: incendio a Ny, almeno 12 vittime

NEW YORK - E' salito ad almeno 12 il bilancio delle vittime del rogo divampato in un edificio residenziale di cinque piani a New York, nel quartiere di Little Italy al Bronx, proprio a fianco del Bronx Zoo. E' il peggiore incendio della citta' da 25 anni. Almeno 12 i feriti, di cui quattro ricoverati in gravi condizioni. Tra i morti anche un bambino di un anno. Le fiamme - secondo una prima ricostruzione - sono divampate al primo piano e si sono velocemente propagate all'intero edificio anche grazie al forte vento. Le cause della tragedia sono ancora da chiarire, in una serata dalle temperature polari.