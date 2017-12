Rajoy, 17/1 sessione parlamento catalano

ROMA, 29 DIC - La prima sessione del nuovo parlamento catalano, dopo le nuove elezioni del 21 dicembre scorso, dovrebbe tenersi il 17 gennaio prossimo. Lo ha sottolineato il premier spagnolo, Mariano Rajoy auspicando che il prossimo governo della regione non rinnovi la spinta per l'indipendenza che ha alimentato la grave crisi politica. Rajoy - riferisce la stampa spagnola ricordando che l'investitura del nuovo governo catalano dovrà avvenire entro il 31 gennaio - ha anche annunciato una serie di incontri con i "diversi gruppi politici" per valutare i piani per la costituzione del governo catalano. "Non è stato un anno facile. È stato straordinariamente difficile con un'enorme tensione per tutti", ha detto il premier facendo un bilancio del 2017 al termine dell'ultimo consiglio dei ministri dell'anno: "abbiamo dovuto affrontare qualcosa di molto insolito e destabilizzante come una dichiarazione unilaterale di indipendenza di una regione".