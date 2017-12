Usa: madre posta immagini figlio pestato

NEW YORK - Ancora una storia di polizia violenta negli Stati Uniti, dove alla vigilia di Natale un ragazzo afroamericano di 17 anni e' stato picchiato a sangue da alcuni agenti mentre era ammanettato. Almeno secondo quanto racconta la madre che nelle ultime ore ha postato su Facebook le scioccanti immagini del ragazzo che porta sul viso i segni di un vero e proprio pestaggio. L'episodio e' avvenuto a Troy, in Alabama, e sui social media si e' scatenata la protesta di tantissime persone che accusano la polizia di razzismo. Ulysses Wilkerson, questo il nome del teenager, era scappato dopo essere stato fermato per motivi ancora non chiariti. Una volta riacciuffato il ragazzo - questa la versione dei poliziotti - ha fatto loro credere di avere una pistola. Dopo aver compiuto un movimento brusco e' stato quindi bloccato e ammanettato. Alla fine pero' Ulysses ha riportato fratture e una commozione cerebrale.