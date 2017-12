Germania: Merkel, governo in tempi brevi

ROMA, 31 DIC - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha promesso, durante il suo discorso di fine anno alla nazione, di formare rapidamente un nuovo governo e di lavorare con la Francia per la tenuta dell'Unione. "Il mondo non ci aspetta", ha detto la Merkel, secondo quanto riportano i media internazionali, aggiungendo di essere "impegnata" a "costruire rapidamente un governo stabile per la Germania nel nuovo anno". Sul piano europeo, la leader tedesca ha inoltre affermato che si alleerà al presidente francese Emmanuel Macron per tenere insieme l'Unione europea e rafforzare il peso dell'Ue e tenere sotto controllo il fenomeno della migrazione, difendendo allo stesso tempo i valori della tolleranza e del pluralismo nell'Unione e all'estero. "Ventisette Paesi in Europa devono essere spronati più che mai a rimanere una comunità", ha detto la cancelliera, "quella sarà la questione decisiva dei prossimi anni. La Germania e la Francia vogliono lavorare insieme per garantirne il successo".