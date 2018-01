Nord Corea, Kim: ho pulsante nucleare

TOKYO, 1 GEN - Sulla mia scrivania c'è un "pulsante nucleare". Così il leader nordcoreano Kim Jong-un torna ad avvertire gli Stati Uniti, affermando che la forza nucleare del suo Paese è ora una realtà e non solo una minaccia: è stata "completata". L'intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d'azione nucleare", è tornato a ripetere Kim. Nel suo consueto messaggi di inizio anno, ha quindi avvertito: "Che gli Usa non inizino mai una guerra contro di me o il mio Paese". Conciliante invece con Seul. "Le Olimpiadi invernali che si terranno presto nel Sud saranno una buona opportunità per mostrare lo stato della nazione coreana e desideriamo sinceramente che l'evento si svolga con risultati positivi", ha affermato Kim.