Indonesia: si ribalta barca, 8 morti

ROMA, 1 GEN - Almeno otto persone sono morte nel naufragio di una barca che si è capovolta nell'Indonesia centrale. Lo riportano diversi media internazionali citando funzionari locali che segnalano anche un numero non precisato di dispersi. L'imbarcazione, che trasportava circa 40 persone tra cui diversi bambini, stava viaggiando a nord dell'isola del Borneo. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente.