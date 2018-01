Gb: aumenti record per biglietti treni

LONDRA, 2 GEN - Con l'anno nuovo arrivano rincari da record - i maggiori in cinque anni - per i già molto alti prezzi dei trasporti ferroviari in Gran Bretagna. L'aumento dei biglietti è stato in media del 3,4% con alcuni operatori che sono arrivati al 4-5% causando forti proteste fra i pendolari costretti a sborsare migliaia di sterline per acquistare i loro abbonamenti. Sono state organizzate circa 40 manifestazioni in altrettante stazioni ferroviarie del Regno mentre il governo tenta di gettare acqua sul fuoco. Secondo un portavoce del ministero dei Trasporti, l'aumento è giustificato dalla serie di investimenti in infrastrutture compiuti negli ultimi anni, in particolare il Crossrail, la nuova linea ferroviaria che taglia Londra da est a ovest. Nella polemica è intervenuto anche il sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, secondo il quale i rincari sono "da lacrime" e ha chiesto di fornire ai passeggeri dei servizi migliori a prezzi meno onerosi.