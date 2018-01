Yemen: media,50 morti in raid coalizione

BEIRUT, 4 GEN - Una cinquantina di persone, tra cui 12 civili, sono state uccise nelle ultime 24 ore in una serie di raid condotti in Yemen dalla coalizione araba a guida saudita contro postazioni dei ribelli sciiti Houthi, alleati dell'Iran. Lo riferiscono vari media della regione. I bombardamenti sono avvenuti nella provincia di Hodeida, sul Mar Rosso. Secondo l'Onu, altri raid compiuti il 26 dicembre avevano provocato 68 morti tra i civili, di cui 14 membri alla stessa famiglia nella stessa provincia di Hodeida e 54 in un mercato della provincia di Taiz.