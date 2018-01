Israele: è allerta maltempo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GEN - Israele sta adottando misure straordinarie in vista di una bufera che dovrebbe manifestarsi domani con raffiche di vento fino a 100 chilometri all'ora e con piogge torrenziali. Sulla spiaggia di Tel Aviv il municipio ha messo a punto una elevazione di terra nel tentativo di impedire alle onde di infrangersi sulla vicina passeggiata a mare. Il traffico aereo potrebbe inoltre essere turbato dalle intemperie e non e' escluso che una parte dei voli saranno dirottati verso l'aeroporto di Uvda, nel Neghev. In particolare si temono lunghe interruzioni locali della erogazione della corrente elettrica e allagamenti di rioni topograficamente bassi. Sulle alture del Golan dovrebbero avere luogo abbondanti nevicate che rischiano di isolare alcune localita'.