Trump verso trivellazioni negli oceani

WASHINGTON, 4 GEN - L'amministrazione Trump intende annunciare oggi che proporrà di aprire quasi tutte le acque federali per le trivellazioni di gas e petrolio, consentendo all'industria del settore di aver accesso ai giacimenti negli oceani Atlantico e Pacifico e nel Golfo del Messico che sono stati off limits per decenni. Lo scrivono i media Usa. E' probabile che la mossa scateni polemiche, soprattutto nella West coast e in Florida, dove le perforazioni offshore hanno suscitato forti resistenze da parte di residenti, gruppi ambientalisti e imprese che temono una fuoriuscita come quella di Bp nel Golfo del Messico nel 2010 che potrebbe devastare le spiagge e distruggere l'industria turistica.