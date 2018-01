Sfida a Trump, libro Wolff esce domani

WASHINGTON, 4 NOV - Uscirà domani "Fire and Fury: inside the Trump White House", il libro che sta imbarazzando Donald Trump e la sua famiglia. Sfidando la diffida dei legali del presidente, l'editore Henry Holt ha deciso di anticipare la distribuzione, prevista inizialmente per il 9 gennaio. La motivazione è legata ad una "domanda senza precedenti", come conferma anche Amazon, dove è il libro più richiesto. "Eccoci. Potete comprarlo (e leggerlo) domani. Grazie, signor presidente", ha twittato l'autore, Michael Wolff.