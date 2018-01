Iran: riunione Consiglio sicurezza

(ANSA-AP) - NEW YORK, 5 GEN - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato una riunione d'emergenza sull'Iran, su richiesta degli Stati Uniti che hanno chiesto di dimostrare sostegno alle proteste antigovernative. Il Consiglio si riunirà venerdì pomeriggio sul Medio Oriente e una portavoce della presidenza di turno kazaka, Alma Konurbayeva, ha confermato che si parlerà dell'Iran. I membri del Consiglio appaiono tuttavia divisi, con la Russia che ha messo in guardia dalle "interferenze esterne" in quelli che ritiene affari interni all'Iran.