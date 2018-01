Wolff, tutto l'entourage dubita di Trump

WASHINGTON, 5 GEN - "Il 100% delle persone che lo circondano, il genero Jared Kushner, Ivanka, mettono in discussione la sua capacità di governare": lo ha affermato alla Nbc, Michael Wolff, autore di 'Fire and fury', il libro che imbarazza la Casa Bianca. "Tutti l'hanno descritto allo stesso modo, dicono che è come un bambino. Intendono dire che ha bisogno di gratificazione immediata. Tutto ruota intorno a lui. Dicono che è un cretino, un idiota", ha aggiunto, assicurando di aver sentito fonti che affiancano Trump "ogni giorno".