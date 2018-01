Proteste Iran: Zarif, ovvio plauso Isis

TEHERAN, 5 GEN - Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif ha dichiarato che Teheran non è affatto sorpresa dal sostegno che i terroristi dell'Isis e l'Arabia Saudita, mettendosi sulla stessa linea del presidente americano Donald Trump, hanno dato ai disordini avvenuti in Iran, inducendo violenza, morte e distruzione. "Chissà perchè, non siamo sorpresi", ha twittato Zarif.