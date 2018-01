Germania: colloqui Grosse Koalition

BERLINO, 07 GEN - "Penso che possa riuscire". Angela Merkel si è detta ottimista, stamani a Berlino, entrando alla prima sessione dei colloqui esplorativi per una Grosse Koalition. "Tuttavia mi è chiaro che nei prossimi giorni abbiamo davanti a noi un'enorme quantità di lavoro da fare", ha aggiunto. "Tutti abbiamo la volontà di svolgere questo compito, e arrivare a un buon risultato". In Germania si è votato il 24 settembre, e il primo tentativo di formare un governo dai colori giamaica, fra Unione Liberali e Verdi è fallito a causa del passo indietro di Christian Lindner, che ha fatto saltare il tavolo. Il leader dei socialdemocratici, Martin Schulz, aveva annunciato di voler restare all'opposizione, ma dopo forti pressioni, interne e anche esterne - è intervenuto perfino Emmanuel Macron - ha ottenuto dal partito il mandato per provare a formare un nuovo esecutivo con la Merkel. Le trattative iniziano oggi.