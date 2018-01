Esplosione nord Striscia Gaza, un morto

GAZA, 7 GEN - Un palestinese è rimasto ucciso nel Nord della Striscia di Gaza in un'esplosione di natura ancora incerta. Lo riferiscono fonti locali, secondo cui la vittima è stata identificata in Muhammad Jneid, 22 anni. Non è noto se militasse in alcuna organizzazione politica. Secondo le fonti al momento della deflagrazione non c'era nella zona alcuna attività militare israeliana.