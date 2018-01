May,Trump non ha nessun problema mentale

LONDRA, 7 GEN - Per Theresa May il presidente americano Donald Trump non ha nessun problema mentale. La premier britannica in una intervista alla Bbc ha così risposto alla domanda che gli aveva posto il giornalista Andrew Marr sulle capacità mentali del leader Usa messe in discussione da 'Fire and fury', il libro del giornalista Michael Wolff. "Ho a che fare col presidente Trump. Quello che vedo è qualcuno che è impegnato a prendere decisioni nel miglior interesse degli Stati Uniti", ha detto il primo ministro. Inoltre May ha confermato che il presidente americano andrà in visita nel Regno Unito ma non ha precisato quando.