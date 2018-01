Germania: spari a calciatore turco

BERLINO, 8 GEN - Un calciatore turco-tedesco, Deniz Naki, ha raccontato di aver subito un agguato nella notte, quando qualcuno gli ha sparato contro sulla A4, nei pressi di Dueren. Naki è ritenuto nemico dello Stato turco, per le sue critiche al governo di Erdogan. Raccontando di aver reagito prontamente, ha affermato alla Welt on line: "Ho avuto paura di morire". Ex giocatore del St Pauli, oggi fa parte dell'associazione sportiva curda Amed Sportuf Faaliyetle.