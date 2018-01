Migranti: Orban, voi li volevate, noi no

BERLINO, 8 GEN - "La differenza è che voi volevate i migranti, noi no. Svolgiamo il nostro compito, nel proteggere la frontiera con la Serbia". Il premier Viktor Orban, in una intervista alla Bild, motiva in questi termini la posizione di Budapest sui profughi. Questa protezione, afferma, "ci è costata un miliardo in più dal 2015 e Bruxelles non ci dà un cent". "La soluzione non può essere che tutti quelli che entrano illegalmente in Europa debbano essere distribuiti nell'Ue. Pensiamo che si debba aiutare dove ce ne è bisogno", dice Orban. Il premier di Fidesz rivendica fra l'altro più rispetto per l'Ungheria: "Siamo una delle poche storie di successo dell'Europa. Il ricco occidente, l'est povero: questo tempo è finito".