Riad: donne in stadi questa settimana

ROMA, 8 GEN - Entra in vigore in Arabia Saudita, da questa settimana, la norma che consente alle donne di assistere alle partite di calcio negli stadi. Lo riferisce il quotidiano di Riad Arab News. La decisione era stata annunciata il 29 ottobre 2017. L'Autorità Generale dello Sport saudita ha garantito che per ora tre stadi potranno ospitare le donne, lo stadio internazionale dire Fahd a Riad, lo stadio di re Abdullah a Gedda e lo stadio del principe Mohammad bin Fahd a Dammam. Le prime partite di calcio del 2018 a cui potranno partecipare anche le donne saranno Al Ahli - Al Batin che si terrà il 12 gennaio nello stadio di re Abdullah a Gedda, Al Hilal - Al Ittihad il 13 gennaio e Al Ittifaq - Al Faisali il 18 gennaio.