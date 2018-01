Alto Adige,commissione doppio passaporto

BOLZANO, 8 GEN - La settimana prossima il governo austriaco probabilmente insedierà una commissione di lavoro sul doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi. Lo annuncia la Tiroler Tageszeitung. Lo scambio d'informazioni con Roma sarà comunque "stretto e costante". Il tema - scrive il giornale - sarà anche al centro di un incontro questo fine settimana tra il cancelliere Sebastian Kurz e i governatori dell'Alto Adige e del Tirolo, Arno Kompatscher e Guenther Platter, che saranno a Vienna in occasione del tradizionale Ballo tirolese. "Ci sono molte domande ancora da chiarire", frena il parlamentare Hermann Gahr, responsabile del partito popolare austriaco Oevp per i rapporti con l'Alto Adige, ricordando la questione dei "doveri e diritti" in caso di doppia cittadinanza. "E' in gioco molto più che il doppio passaporto", sottolinea Gahr che auspica il coinvolgimento anche dell'Euregio di Innsbruck, Bolzano e Trento. "In sostanza sarà decisiva la posizione del Tirolo", conclude il parlamentare.