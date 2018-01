Incendio alla Trump Tower a New York

ROMA, 8 GEN - Un incendio è divampato all'interno della Trump Tower a New York. E' quanto riportano diversi media statunitensi. Nei video che iniziano a circolare sui social media si vede una fitta colonna di fumo salire dal palazzo, dove il presidente degli Usa mantiene una residenza. Trump al momento si trova a Washington. Ancora ignote le cause e la gravità dell'incendio. Le immagini riprese da un elicottero e trasmesse su alcune tv mostrano un gruppo di vigili del fuoco sul tetto da dove esce del fumo. La residenza della famiglia Trump e' agli ultimi piani del grattacielo. La situazione, spiegano fonti dei vigili del fuoco, appare sotto controllo e non si è resa necessaria l'evacuazione. Non si hanno notizie di feriti.