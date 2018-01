Tunisia: scontri manifestanti-polizia

(ANSAmed) - TUNISI, 8 GEN - Disordini e scontri tra un gruppo di giovani manifestanti e le forze dell'ordine sono segnalati a Cité Zouhour, nel governatorato tunisino di Kasserine. Lo riportano i media locali precisando che la polizia ha dovuto far ricorso all'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. I manifestanti sono scesi in strada per protestare contro l'aumento del costo della vita e la marginalizzazione della regione. Una marcia popolare per gli stessi motivi ha avuto luogo a Sidi Bouzid senza registrare incidenti.